إسرائيل: تقارير تفيد بمحاولة يحيى السنوار الخروج من قطاع غزة

دبي - محمود عبدالرازق - رام الله - الخليج 365. وقال ليفي في مؤتمر صحفي اليوم، إن "الجيش الإسرائيلي قضى على نصف القيادات العليا لحركة حماس ولن يكون هناك أي ملجأ لقادة حماس".

وأضاف أن "الجيش الإسرائيلي يحكم حصاره على مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة، في إطار مساعيه لتفكيك منظومة حماس".

وأكد أن بلاده "لن تترك حماس تحكم غزة والاستمرار بالضغط عليها وسيلة لإطلاق سراح الرهائن".

كما أشار إلى أن "زعيم حركة حماس في قطاع غزة يحيى السنوار، يحاول الخروج من القطاع عبر محور فيلادلفيا، المتاخم للشريط الحدودي بين مصر والقطاع".

12 أكتوبر, 13:21 GMT

يذكر أن يحيى السنوار، تم انتخابه في 2017، على رأس حركة حماس في قطاع غزة، وهو أحد مؤسسي "كتائب عز الدين القسام" وقسم "المجد" الذي يقدم كوحدة استخبارية تابعة لفرع "حماس" المسلح.

واعتقلته إسرائيل عام 1988، بتهمة "القيام بنشاط إرهابي"، وحكم عليه بأربعة أحكام مؤبدة، ليطلق سراحه في أكتوبر/ تشرين الأول 2011، ضمن اتفاق تبادل ألف أسير فلسطيني مقابل إطلاق سراح الجندي الفرنسي - الإسرائيلي جلعاد شاليط.