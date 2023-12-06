هيئة بريطانية تحذر السفن في البحر الأحمر من طائرة مسيرة مشبوهة

دبي - محمود عبدالرازق - وأفادت الهيئة بأنها تلقت تقارير عن وقوع حادث متعلق بالطائرة المسيرة المشبوهة ولكنها لم تذكر تفاصيل أخرى.

وأفادت الإذاعة الإسرائيلية، في نبأ عاجل لها، "باعتراض صواريخ أو مسيرات أطلقت من اليمن"، فيما أشار سلاح الجو الإسرائيلي، إلى "اعتراض صاروخ أرض-أرض أطلق باتجاه الأراضي الإسرائيلية فوق منطقة البحر الأحمر".

يأتي ذلك بعدما أعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية، مساء الأحد الماضي، تنفيذ القوات البحرية التابعة للجماعة عملية استهداف لسفينتين إسرائيليتين في باب المندب وهما سفينة "يونِتي إكسبلورر" وسفينة " نمبر ناين".

وقال المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية التابعة لـ"أنصار الله"، يحيى سريع، إنه "تم استهداف السفينة الأولى بصاروخ بحري، والسفينة الثانية بطائرة مسيرةٍ بحرية"، مؤكدًا أن "عملية الاستهداف جاءت بعد رفض السفينتين الرسائل التحذيرية من القوات البحرية اليمنية".

وأضاف سريع أن "القوات المسلحة اليمنية مستمرة في منع السفن الإسرائيلية من الملاحة في البحرين الأحمر والعربي، حتى يتوقف العدوان الإسرائيلي على إخواننا الصامدين في قطاع غزة"، بحسب قوله.

وهددت جماعة "أنصار الله" اليمنية، يوم الخميس الماضي، باستئناف هجماتها بالصواريخ والطائرات المسيرة على إسرائيل، وتوسيعها، في حال استأنفت إسرائيل تنفيذ عمليتها العسكرية في قطاع غزة، عقب انتهاء الهدنة المؤقتة.