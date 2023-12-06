إضراب عام في مدينة منبج السورية رفضا لممارسات مسلحين تابعين لأمريكا

دبي - محمود عبدالرازق - وأفاد مراسل "الخليج 365" بأن "مدينة منبج بريف المحافظة الشرقي، الخاضعة لسيطرة قوات "قسد" الموالية للجيش الأمريكي، شهدت اليوم الأربعاء 6 كانون الأول/ ديسمبر، إضراباً عاماً في الأسواق لليوم الثاني، تحت مسمى "يا أحنا يا هما" مع إغلاق جميع المحال التجارية"،وذلك رفضاً لممارسات "قسد" ضد المدنيين.

© Gulf 365 . Ali Hashemإضراب عام في مدينة (منبج) السورية رفضا لممارسات مسلحي أمريكا إضراب عام في مدينة (منبج) السورية رفضا لممارسات مسلحي أمريكا © Gulf 365 . Ali Hashem

وتعد مدينة منبج بريف حلب الشمالي الشرقي، أحد أهم المدن السورية لجهة أنشطة التجارة والاقتصاد في المنطقة الحدودية مع تركيا.

© Gulf 365 . Ali Hashemإضراب عام في مدينة (منبج) السورية رفضا لممارسات مسلحي أمريكا إضراب عام في مدينة (منبج) السورية رفضا لممارسات مسلحي أمريكا © Gulf 365 . Ali Hashem

وسيستمر الإضراب الذي دعت إليه شخصيات اجتماعية وعشائرية في منبج لعدة أيام أخرى مع دعوات للخروج بمظاهرات شعبية يومي الخميس والجمعة.

© Gulf 365 . Ali Hashemإضراب عام في مدينة (منبج) السورية رفضا لممارسات مسلحي أمريكا إضراب عام في مدينة (منبج) السورية رفضا لممارسات مسلحي أمريكا © Gulf 365 . Ali Hashem

وتتركز مطالبه على الغاء ما يسمى "الدفاع الذاتي" (يقصد التجنيد الاجباري) في صفوف "قسد"، إلى جانب خروج مؤسسات "قسد" الامنية والاستخباراتية من المدينة وعودة مؤسسات الدولة السورية.

وتعاني مدينة منبج من انفلات الأسواق والأسعار، وفقدان السلع الأساسية بما في ذلك المحروقات، إلى جانب ارتفاع الضرائب المالية على الفعاليات التجارية الصغيرة وشركات الحوالات ما يسبب تزايد مستمر في الأسعار، وسوء القطاعات الخدمية ورداءة جودة الخبز، والانقطاع المستمر للمياه والتيار الكهربائي.