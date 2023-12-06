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الخليج اليوم .. سفيرا سوريا لدى السعودية والجزائر يؤديان اليمين أمام الأسد

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الرياض - كتب موسى القحطاني -  

أدى اليمين القانونية أمام الرئيس السوري بشار الأسد الأربعاء، أيمن سوسان سفيرا لسوريا لدى ، وماهر بدور سفيرا لدى الجزائر، بحضور وزير الخارجية فيصل المقداد.

 

 

بعد ذلك، استقبل الأسد السفيرين سوسان وبدور، وزودهما بتوجيهاته.

والسفير أيمن سوسان، يشغل حاليا منصب معاون وزير الخارجية والمغتربين في سوريا، فيما عمل سابقا سفيرا لسوريا في بلجيكا والاتحاد الأوروبي حتى عام 2012.

سانا

أما السفير ماهر بدور، فقد شغل سابقا منصب القائم بالأعمال في السفارة السورية في الإمارات.

 

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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