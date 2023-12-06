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الخليج اليوم .. أشهر لقطتين جمعتا بوتين ببن زايد وبن سلمان (فيديو)

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الرياض - كتب موسى القحطاني -  

دائما ما تميزت علاقات روسيا بدول الخليج بدفء خاص، لا سيما على المستوى الشخصي بين الرئيس الروسي بوتين ورئيس الإمارات محمد بن زايد وبين بوتين وولي العهد السعودي .

عشية زيارة بوتين إلى الإمارات والسعودية تداولت مواقع التواصل أبرز لقطتين جمعتا بوتين ببن زايد وبن سلمان 

 

 

وقد التقطت عدسات المصورين لقطتين مميزتين لتلك العلاقات الدافئة، حينما بدا في إحدى مقاطع الفيديو الشيخ محمد بن زايد بينما يخرج من مكان الاجتماعات وقد ارتدى معطفا يبدو أنه لبوتين، الذي أهداه معطفه للوقاية من برد بطرسبورغ.

في لقطة أخرى التقطت العدسات لحظة لقاء بوتين والأمير محمد بن سلمان في قمة العشرين، بينما بدت على وجهيهما سعادة اللقاء.

 

 

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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