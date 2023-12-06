الخليج اليوم .. أرقام اقتصادية من لقاء بوتين وبن زايد

الرياض - كتب موسى القحطاني -

شغل الجانب الاقتصادي حيزا واسعا من مباحثات الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والإماراتي محمد بن زايد آل نهيان في أبو ظبي اليوم، حيث أكدا مواصلة العمل على تعزيز العلاقات الاستراتيجية.

واستشهد الرئيسان خلال مباحثاتهما ببيانات عن التجارة والاستثمار، والتي أظهرت التقدم الملحوظ المسجل في العلاقات الاقتصادية في السنوات الماضية، وفيما يلي أبرز التصريحات الاقتصادية:

الرئيس الروسي:

- الإمارات هي أكبر شريك لروسيا في العالم العربي.

- حجم التبادل التجاري بين روسيا والإمارات ارتفع في العام الماضي بنسبة 67.6%.

- ننفذ مع الإمارات مشاريع كبرى في مجالي النفط والغاز.

- قرابة مليون سائح من روسيا زاروا الإمارات في العام الماضي.

الرئيس الإماراتي:

- الإمارات أكبر شريك تجاري خليجي وعربي لروسيا.

- الإمارات تعد أكبر مستثمر عربي في الاقتصاد الروسي.

- تجارتنا غير النفطية مع روسيا ارتفعت بنسبة 109% في 2022.

وكان الرئيس الروسي قد أكد في بداية الاجتماع أن العلاقات بين روسيا ودولة الإمارات العربية المتحدة وصلت إلى مستوى رفيع وغير مسبوق، من جهته أكد الرئيس الإماراتي أن العلاقات بين موسكو وأبو ظبي تحمل طابعا تاريخيا.

ووصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم إلى أبو ظبي في زيارة رسمية، يلتقي خلالها الرئيس الإماراتي محمد بن زايد ويعقد مباحثات تهدف لتعزيز العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، ومن ثم من المقرر أن يتوجه الرئيس الروسي إلى السعودية، حيث سيلتقي مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.