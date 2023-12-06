الخليج اليوم .. لافروف يزور الإمارات وقطر

الرياض - كتب موسى القحطاني -

قالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، إن وزير الخارجية سيرغي لافروف سيشارك في المنتدى الدولي للسلام والأمن الذي سيجري في الإمارات في يومي 8 و9 ديسمبر.

وأشارت زاخاروفا إلى أن الوزير الروسي سيزور قطر في 10 ديسمبر الجاري.

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وأضافت زاخاروفا: "سيشارك وزير الخارجية الروسي يومي 8 و9 ديسمبر في المنتدى الدولي الرابع عشر للسلام والأمن -صير بني ياس، في أبو ظبي، ومن المقرر يوم 10 ديسمبر أن يلقي كلمة في منتدى الدوحة الحادي والعشرين في الدوحة عاصمة قطر".

ووفقا لها، سيطرح لافروف في خطاباته، الرؤية الروسية لاتجاهات التطور العالمي.

المصدر: نوفوستي