الخليج اليوم .. أبرز ملامحها.. مجلس الوزراء السعودي يبحث الميزانية للعام 2024

الرياض - كتب موسى القحطاني -

يعقد مجلس الوزراء السعودي مساء اليوم الأربعاء، جلسة لإقرار الميزانية العامة للمملكة للعام المالي الجديد 2024.

وتشير التوقعات إلى أن إجمالي النفقات في ميزانية 2024، يتوقع أن يبلغ حوالي 1.251 مليار ريال (حوالي 333 مليار دولار)، وإجمالي الإيرادات نحو 1.172 مليار ريال (نحو 312 مليار دولار)، كما يقدر تسجيل عجز محدود بنحو 1.9% من الناتج المحلي الإجمالي.

كما ستتم مواصلة العمل على رفع كفاءة وفاعلية الإنفاق والضبط المالي، واستدامة المالية العامة، وتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والمالية، وتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030.

ووفقا للبيان الأولي لوزارة المالية السعودية يتوقع نمو الناتج المحلي بنسبة 4.4% في ميزانية 2024، فيما تشير التوقعات إلى أن إجمالي الإيرادات في ميزانية العام الحالي 2023 متوقع أن يصل إلى 1.180 مليار ريال، فيما ستصل النفقات إلى 1.262 مليار ريال.

(الدولار = 3.75 ريال سعودي)

المصدر: سبق