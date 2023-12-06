نتنياهو: الرئيس الفلسطيني لن يتولى السيطرة على غزة خلال ولايتي

- 1/3
- 2/3
- 3/3
دبي - محمود عبدالرازق - ونشر نتنياهو تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي في موقع "إكس"، مساء اليوم الأربعاء، شدد من خلالها على أن الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، لن يتولى إدارة غزة أو السيطرة على القطاع خلال فترة ولايته.
وأوضح رئيس الوزراء الإسرائيلي أن "محمود عباس يدعم الإرهاب وممولي الإرهاب ويعلم الأولاد الإرهاب لا يمكنه السيطرة على غزة"، على حد قوله.
وأفادت صحيفة "يسرائيل هايوم" الإسرائيلية، بأن المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر لإدارة الحرب على غزة "كابينيت الحرب" سيعجل من اجتماعه اليوم بهدف بحث طلب إدارة جو بايدن إدخال المزيد من المساعدات الإنسانية وشاحنات الوقود إلى القطاع.
وانتهت الهدنة المعلنة بين إسرائيل والفصائل المسلحة الفلسطينية، والتي استمرت لسبعة أيام، عند الساعة 7:00 من صباح يوم الجمعة 1 ديسمبر الجاري، تخللها إطلاق سراح المئات من المحتجزين والأسرى بين الطرفين.