شكرا لقرائتكم خبر عن "مجلس التعاون الخليجي" يصدر تقريرًا خاصًّا عن مواقفه ودعمه للقضية الفلسطينية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أصدرت الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بالتزامن مع انعقاد الدورة الـ 44 لاجتماع أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بالعاصمة القطرية الدوحة تقريرًا خاصًّا بعنوان "جهود المجلس في دعم القضية الفلسطينية وصمود الشعب الفلسطيني".

واستعرضت صفحات التقرير البالغة 155 صفحة، مواقف مجلس التعاون من القضية الفلسطينية والعدوان على غزة من عام 1981م إلى 2023م والبيانات الصادرة منذ التأسيس، وتؤكد مركزية القضية الفلسطينية وتعكس عمق التزام دول مجلس التعاون بدعم عملية السلام خيارًا إستراتيجيًّا.

كما عُرضت جداول إحصائية وصور توثيقية عن المساعدات الإغاثية والإنسانية المقدمة من دول مجلس التعاون إلى غزة بعد العدوان الأخير وآلية ومنهجية العمل للاحتياجات العاجلة والخطيرة بالإضافة إلى المساعدات التنموية الشاملة في تاريخ المجلس لدولة فلسطين.

وتطرق التقرير بالتواريخ والأزمنة إلى برنامج مجلس التعاون لدول الخليج العربية لإعادة إعمار غزة في مجالات التنمية البشرية وقطاع الصحة والقطاع الاجتماعي ومجال المرافق الأساسية والإنجازات التي تحققت خلالها، وكذلك موضوع المساعدات الإغاثية والإنسانية والتنموية المقدمة من دول المجلس، ويديرها البنك الإسلامي للتنمية إلى فلسطين.