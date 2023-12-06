بوتين خلال لقائه مع ولي العهد السعودي: لا شيء يمكن أن يعيق التعاون بيننا

دبي - محمود عبدالرازق - وقال بوتين، خلال المحادثات: "صاحب السمو، في المقام الأول، أود أن أشكركم على الدعوة، انتظرناكم في موسكو، أعلم أن الظروف قد أدخلت تعديلات على هذه الخطط. ولكن، كما قلت قبل قليل، لا شيء يمكن أن يعيق تطور علاقتنا الودية".

وأشار بوتين، إلى أنه قرر اغتنام الدعوة وزيارة السعودية خلال جولته في المنطقة.

وأضاف بوتين: "بوجودي هنا في المنطقة، في زيارة مخطط لها إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، اغتنمت دعوتكم للحضور والتواصل معكم ومع جميع أصدقائنا، الذين نطور معهم بنشاط، على مدار آخر سبعة أعوام، تفاعلنا المتبادل".

وتابع بوتين: "لدينا علاقات مستقرة وجيدة للغاية في مجالات التعاون السياسي، والاقتصادي، والمجالات الإنسانية".

وأضاف بوتين: "من المهم للغاية بالنسبة لنا جميعا الآن، أن نتبادل المعلومات والتقييمات معكم حول ما يحدث في المنطقة".

وفي السياق نفسه، قال ولي العهد السعودي، خلال استقباله الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الرياض، إن "الأمن قد تعزز في الشرق الأوسط بفضل التعاون السياسي بين روسيا والسعودية، وسيكون لتنسيقنا وتفاعلنا السياسي بلا شك تأثير إيجابي على الوضع العالمي والوضع في الشرق الأوسط".

وأكد ولي العهد السعودي أن التعاون السياسي بين السعودية وروسيا سيكون له تأثير إيجابي على الوضع في الشرق الأوسط والعالم ككل.

وأعرب ولي العهد السعودي عن استعداده لزيارة روسيا، تلبية لدعوة وجهها إليه الرئيس الروسي خلال لقائهما.

وصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مساء اليوم الأربعاء، إلى السعودية في زيارة عمل، بعد زيارته إلى الإمارات وإجراء محادثات مع الرئيس الإماراتي، محمد بن زايد آل نهيان، في أبوظبي.

ويرافق الرئيس الروسي وفد دبلوماسي كبير يضم وزير الخارجية سيرغي لافروف، والنائب الأول لرئيس الوزراء أندريه بيلوسوف، ونائب رئيس الوزراء ألكسندر نوفاك، ووزير الصناعة والتجارة دينيس مانتوروف، ورئيسة البنك المركزي إلفيرا نابيولينا.

كما يضم الوفد مدير وكالة الفضاء الروسية "روسكوسموس" يوري بوريسوف، ومدير "روساتوم" أليكسي ليخاتشيف، ومدير صندوق الاستثمار المباشر الروسي كيريل دميترييف، وغيرهم.