برلمانية إسرائيلية: نتنياهو يخشى ليبرمان أكثر من "حماس"

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دبي - محمود عبدالرازق - ونقلت هيئة البث الإسرائيلية، مساء اليوم الأربعاء، عن يوليا مالينوفسكي، عضوة الكنيست عن حزب "يسرائيل بيتنو/إسرائيل بيتنا"، أن نتنياهو يخاف من ليبرمان أكثر من حركة حماس.
وتابع: "بالإضافة إلى ذلك، أصيب مقاتل من الكتيبة 424، لواء جفعاتي، بجروح خطيرة خلال معركة شمال قطاع غزة. وتم نقل المصاب لتلقي العلاج الطبي وإبلاغ عائلته".
وبمقتل الضابط الإسرائيلي ترتفع حصيلة قتلى الجيش منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر الماضي إلى 411.
وكان الجيش الإسرائيلي قد شن، في 27 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، عملية برية في قطاع غزة بالتزامن مع قصف عنيف للعديد من المنشآت المدنية في القطاع مما خلف دمارا واسعا، وفي المقابل تواجه قواته خلال توغلها مقاومة شرسة من الفصائل الفلسطينية في "حماس" و"الجهاد الإسلامي".
وانتهت الهدنة المعلنة بين إسرائيل والفصائل المسلحة الفلسطينية، والتي استمرت لسبعة أيام، عند الساعة 7:00 من صباح يوم الجمعة 1 ديسمبر الجاري، تخللها إطلاق سراح المئات من المحتجزين والأسرى بين الطرفين.