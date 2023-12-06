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مصر..انطلاق الانتخابات الرئاسية بالداخل 10 ديسمبر

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واس- القاهرة 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات بمصر انطلاق الانتخابات الرئاسية بالداخل من 10 إلى 12 ديسمبر الجاري.

وأوضحت أن عدد المقار الانتخابية يبلغ 9376 مقراً، فيما يبلغ عدد لجان الاقتراع الفرعية 11631 لجنة.

استعدادات الانتخابات

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات بمصر المستشار أحمد بنداري، اليوم، للإعلان عن الاستعدادات الخاصة بالانتخابات الرئاسية المصرية.

وقال بنداري، إن نحو 15 ألف قاضٍ سيتولون الإشراف على الانتخابات الرئاسية، وأن هناك 14 منظمة دولية ستشارك في متابعة تلك الانتخابات، إلى جانب 62 منظمة مجتمع مدني محلية.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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