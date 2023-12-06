شكرا لقرائتكم خبر عن بن زايد وبوتين يؤكدان أهمية العمل لإيجاد سلام دائم وشامل للقضية الفلسطينية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الرئيسان الإماراتى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، والروسى فلاديمير بوتين، أهمية العمل على إيجاد أفق واضح للسلام الدائم والشامل للقضية الفلسطينية والذى يقوم على أساس حل الدولتين.

جاء ذلك خلال جلسة مباحثات اليوم /الأربعاء/ فى الإمارات، حيث تبادلا وجهات النظر بشأن عدد من القضايا محل الاهتمام المشترك، وفى مقدمتها التطورات فى الأراضى الفلسطينية المحتلة، وضرورة تحرك المجتمع الدولى من أجل وقف إطلاق النار فى قطاع غزة وحماية المدنيين وضمان وصول المساعدات الإنسانية الكافية إليهم؛ ضمن آليات آمنة ودائمة ودون عوائق، وفقا لوكالة أنباء الإمارات (وام).



كما بحث الرئيسان مختلف أوجه العلاقات بين البلدين وإمكانيات تنميتها فى إطار الشراكة الإستراتيجية التى تجمع بينهما، إضافة إلى عددٍ من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، إلى جانب التطرق لمستجدات الأزمة الأوكرانية، حيث أكد الشيخ محمد بن زايد دعم الإمارات لتسوية مختلف النزاعات فى العالم عبر الحوار والأساليب الدبلوماسية بما يعزز السلام والأمن العالميين، وذلك انطلاقا من نهج الإمارات الراسخ فى دعم السلام والتعاون والاستقرار على المستويين الإقليمى والعالمي.



وتناول اللقاء مؤتمر الأطراف فى اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "كوب 28" الذى يواصل فعالياته فى مدينة إكسبو دبي، حيث أعرب الرئيس بوتين عن تمنياته بخروج المؤتمر بنتائج تسهم فى إيجاد حلول بنَّاءة للتحديات المناخية وتعزيز مسار العمل المناخى الدولى لمصلحة البشرية جمعاء، مشيدا بدور الإمارات فى المحافل الدولية خاصة فى مجلس الأمن الدولى وجهودها التى تسهم فى استقرار الأوضاع حول العالم.



وأكد الرئيس الإماراتى حرص بلاده على بناء جسور التعاون التنموى مع مختلف الدول فى العالم ودعم كل ما يحقق الاستقرار والازدهار لجميع دول العالم وشعوبها.