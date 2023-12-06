شكرا لقرائتكم خبر عن قائد الجيش اللبنانى يبحث مع مسئولة أممية التطورات على الحدود الجنوبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث قائد الجيش اللبنانى العماد جوزاف عون الوضع العام فى البلاد والتطورات على الحدود اللبنانية الجنوبية وذلك خلال استقباله اليوم مديرة مكتب برنامج الأمم المتحدة الإنمائى فى لبنان ميلانى هاونشتاين.

كما التقى العماد عون فى مكتبه باليرزة السفيرة الأمريكية فى لبنان دوروثى شيا والسفير البرازيلى تاركسيو كوستا.



على صعيد متصل، استقبل العماد عون اليوم رئيس المجلس العام المارونى ميشال متى على رأس وفد مرافق، وجرى التداول فى شئون مختلفة.

وكان مركز تابع للجيش اللبنانى قد تعرض لقصف اسرائيلى فى منطقة العديسة بالجنوب اللبنانى مساء أمس؛ مما أسفر عن مقتل جندى وإصابة 3 آخرين.