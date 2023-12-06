شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين يصل الرياض فى زيارة رسمية للسعودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصل الرئيس الروسى فلاديمير بوتين إلى العاصمة السعودية الرياض، لإجراء محادثات مع الملك سلمان بن عبد العزيز وولى عهده الأمير محمد بن سلمان.

ويزور بوتين الإمارات والسعودية فى جولة خارجية نادرة، حيث سيجرى أيضًا محادثات مع ولى العهد السعودى محمد بن سلمان، تتناول النفط وأوبك+ والصراعين فى غزة وأوكرانيا.

وكان بوتين وصل إلى العاصمة الإماراتية أبوظبي، اليوم الأربعاء، لإجراء محادثات مع نظيره الإماراتى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.

وفى وقت سابق، قال مساعد الرئيس الروسي، يورى أوشاكوف، إن الاجتماع الأولى سيضم وفدى الرئيسين، وستتبعه محادثات بين الزعيمين بشكل فردي.

وبعد الانتهاء من جدول أعماله فى أبو ظبي، قال أوشاكوف إن بوتين سيواصل طريقه إلى الرياض فى نفس اليوم، حيث من المقرر أن يجرى هناك محادثات مع ولى العهد الأمير محمد بن سلمان آل سعود.