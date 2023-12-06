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قدرات خارقة لراجمة الصواريخ المصرية "رعد - 200"... فيديو وصور

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دبي - محمود عبدالرازق - وتمثل راجمة الصواريخ "رعد 200" أحد الأسلحة التي رصدتها "الخليج 365" داخل جناح وزارة الإنتاج الحربي المصرية في "إيديكس 2023"، في يومه الثالث.

ناقلة الجند المصرية سينا - 200 - إيديكس 2023 - الخليج 365 عربي, 1920, 05.12.2023

أمس, 19:44 GMT

وتتكون راجمة الصواريخ المصرية من مركبة مجنزرة ومنصة إطلاق مخصصة لإطلاق عشرات الصواريخ.

المواصفات الفنية لـ"رعد - 200":

سنة الصنع: 2023.

الوزن دون صواريخ: 16.6 طن.

الوزن بالصواريخ: 18.5 طن.

نوع الصواريخ: غراد / صقر.

عيار الصواريخ: 122 ملم.

طول الصاروخ: 2.87 متر.

عدد صواريخ منصة الإطلاق: 30 صاروخا.

الوزن الكلي لـ30 صاروخا: 1.9 طن.

طول المركبة: 6.5 متر.

عرض المركبة: 2.85 متر.

ارتفاع المركبة: 3.1 متر.

عدد أنابيب الإطلاق: 30 أنبوبا (3 صفوف أفقية * 10 صفوف رأسية).

مدى الصواريخ: يصل إلى 45 كلم.

زاوية الإطلاق العمودي: 55 درجة.

زاوية الإطلاق الأفقي: 60 درجة إلى اليمين و100 درجة إلى اليسار.

معدل إطلاق الصواريخ: يمكنها إطلاق 30 صاروخا في 15 ثانية بمعدل صاروخين في الثانية.

فعاليات اليوم الثاني للنسخة الثالثة من معرض الدولى للصناعات الدفاعية إيديكس 2023، 5 ديسمبر/ كانون الأول 2023 - الخليج 365 عربي, 1920, 05.12.2023

أمس, 12:31 GMT

وتستضيف مصر معرض "إيديكس 2023" خلال الفترة من 4 حتى 7 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، في مركز مصر الدولي للمعارض والمؤتمرات الدولية تحت رعاية الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة المصرية.

ويشارك في المعرض كبار العارضين والشركات العالمية فى مجال التسليح والصناعات الدفاعية والأمنية على الصعيدين الإقليمي والدولي.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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