قدرات خارقة لراجمة الصواريخ المصرية "رعد - 200"... فيديو وصور

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دبي - محمود عبدالرازق - وتمثل راجمة الصواريخ "رعد 200" أحد الأسلحة التي رصدتها "الخليج 365" داخل جناح وزارة الإنتاج الحربي المصرية في "إيديكس 2023"، في يومه الثالث.
أمس, 19:44 GMT
المواصفات الفنية لـ"رعد - 200":
سنة الصنع: 2023.
الوزن دون صواريخ: 16.6 طن.
الوزن بالصواريخ: 18.5 طن.
نوع الصواريخ: غراد / صقر.
عيار الصواريخ: 122 ملم.
طول الصاروخ: 2.87 متر.
عدد صواريخ منصة الإطلاق: 30 صاروخا.
الوزن الكلي لـ30 صاروخا: 1.9 طن.
طول المركبة: 6.5 متر.
عرض المركبة: 2.85 متر.
ارتفاع المركبة: 3.1 متر.
عدد أنابيب الإطلاق: 30 أنبوبا (3 صفوف أفقية * 10 صفوف رأسية).
مدى الصواريخ: يصل إلى 45 كلم.
زاوية الإطلاق العمودي: 55 درجة.
زاوية الإطلاق الأفقي: 60 درجة إلى اليمين و100 درجة إلى اليسار.
معدل إطلاق الصواريخ: يمكنها إطلاق 30 صاروخا في 15 ثانية بمعدل صاروخين في الثانية.
أمس, 12:31 GMT
ويشارك في المعرض كبار العارضين والشركات العالمية فى مجال التسليح والصناعات الدفاعية والأمنية على الصعيدين الإقليمي والدولي.