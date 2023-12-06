شكرا لقرائتكم خبر عن توقف الخدمات الطبية.. خروج آخر مستشفى في شمال غزة عن الخدمة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية الليلة، توقف مستشفى كمال عدوان شمال قطاع غزة عن الخدمة، بسبب القصف الإسرائيلي المستمر على بوابات ومحيط المستشفى، مما أدى لاستشهاد وإصابة المئات من الفلسطينيين.

وقالت إن 400 ألف فلسطيني في شمال قطاع غزة باتوا دون مستشفيات ومراكز صحية، وذلك بسبب قصفها ومحاصرتها من الدبابات الإسرائيلية، وفي مقدمتها المستشفى الإندونيسي.

العدوان على غزة

أوضحت، أن حياة آلاف الجرحى في ظل كثافة القصف الإسرائيلي في خطر في ظل توقف الخدمات الطبية في مستشفيات شمال قطاع غزة كافة.

وأشارت إلى أن 20 مستشفى خرج عن الخدمة منذ بدء العدوان الإسرائيلي في السابع من أكتوبر الماضي، بسبب القصف الإسرائيلي ونفاذ الوقود والأدوية والمستلزمات الطبية.