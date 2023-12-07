شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة خارجية ألمانيا: معاناة الفلسطينيين لا تحتمل ونريد أن تنتهى على الفور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدانت وزيرة خارجية ألمانيا آنالينا بيربوك، بأشد العبارات، الهجمات المتطرفة التى يشنها المستوطنون الإسرائيليون على الفلسطينيين، مؤكدة أن حل الدولتين يعنى أنه لا ينبغى أن يكون هناك المزيد من المستوطنات.

وقالت الوزيرة - فى تصريح نشرته سفارة ألمانيا بالقاهرة، على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" اليوم /الأربعاء/ - إن المستوطنات تتعارض مع تحقيق مستقبل سلمى مشترك، وتتعارض مع حل الدولتين، مشيرة إلى أن "معاناة الفلسطينيين لا تحتمل، ونريد لها أن تنتهي، على الفور".