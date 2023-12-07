شكرا لقرائتكم خبر عن الأردن يدعو أمريكا للعمل على وضع خطة لإنهاء الاحتلال الإسرائيلى فى فلسطين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دعا نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني، أيمن الصفدى، الولايات المتحدة إلى العمل مع الأردن والدول العربية، على وضع خطة قابلة للتنفيذ، محددة المواعيد والتواقيت وآليات التنفيذ؛ من أجل إنهاء الاحتلال وتلبية جميع حقوق الشعب الفلسطينى الشقيق.

وقال الصفدى - فى تصريحات إعلامية اليوم /الأربعاء/ - إن الولايات المتحدة مطالبة بمواجهة "همجية الحكومة الإسرائيلية وعنصريتها" وسياساتها إذا أرادت أمنا وسلاما واستقرارا فى المنطقة.



وأكد إنه لا يمكن قبول صمت المجتمع الدولى عن العدوان الإسرائيلى على الفلسطينيين، مؤكدا أن الصمت الدولى يغطى الهمجية الإسرائيلية فى قطاع غزة.



وأضاف أن إسرائيل تقوم بإبادة جماعية بحق الفلسطينيين، مشيرا إلى أن اسرائيل أنهت الهدنة التى استمرت سبعة أيام وإنها تأخذ 2.3 مليون فلسطينى فى غزة رهينة لعدوانها ولأجندة "عنصرية عدوانية"، وترفض الاستماع إلى أصدقائها الذين ينصحونها أن تلتزم القانون الدولى فى هذا العدوان "الهمجي" الذى تشنه على الفلسطينيين.



وأوضح أن اللجنة الوزارية العربية الإسلامية المشتركة ستبدأ اليوم جولة جديدة تشمل عدة دول، تؤكد - خلالها - أن إسرائيل تجاوزت كل الحدود وأنه لم يعد مقبولا هذا الصمت الذى تعتبره إسرائيل وتستخدمه غطاء لجرائمها التى ترتكبها بحق الشعب الفلسطيني، كاشفا أن اللجنة ستلتقى وزير الخارجية الأمريكى أنتونى بلينكن.