شكرا لقرائتكم خبر عن فرنسا ترسل دفعة جديدة من المساعدات الغذائية إلى السكان المدنيين فى غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزيرة أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية كاترين كولونا، عن إرسال مساعدات غذائية جديدة إلى السكان المدنيين فى قطاع غزة، وذلك عقب اجتماع عقد عبر تقنية الفيديو كونفرنس، اليوم /الاربعاء/ لمتابعة توصيات المؤتمر الإنسانى الدولى للسكان المدنيين فى غزة والذى عقد فى 9 نوفمبر الماضى بباريس.

ووفقا لبيان للخارجية الفرنسية نشر مساء اليوم، سيتم إرسال دفعة مساعدات غذائية تزن 600 طن من المكملات الغذائية.

كما ستضاف هذه الشحنة إلى أكثر من 200 طن من الامدادات الإنسانية التى تم نقلها بالفعل، والتى تشمل الأطعمة ذات القيمة الغذائية العالية، وأيضا مجموعة من الإسعافات والمعدات والأدوات الطبية، حسبما أفاد بيان الخارجية.

وستواصل فرنسا جهودها بلا هوادة لمساعدة السكان المدنيين فى غزة.

وقد اجتمعت اليوم وزيرة الخارجية، كاترين كولونا، عبر الفيديوكونفرنس، مع ممثلى منظمات الأمم المتحدة، لا سيما المفوض العام للأونروا، ونائب الأمين العام للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية، وممثلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر والمنظمات غير الحكومية والدول التى شاركت فى مؤتمر 9 نوفمبر من أجل تقديم المساعدات الإنسانية للسكان المدنيين فى غزة.