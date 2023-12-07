شكرا لقرائتكم خبر عن وزير فلسطينى: مليون و800 ألف نازح بالمحافظات الجنوبية جراء قصف الاحتلال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور أحمد المجدلانى وزير التنمية الاجتماعية الفلسطينى، إن هناك مليونا و800 ألف نازح فى المحافظات الجنوبية، جراء قصف الاحتلال الإسرائيلى، وزاد عدد سكان رفح الفلسطينية الأيام الماضية لنحو 450 ألف نسمة.

وأوضح الوزير - خلال اتصال هاتفى مع قناة "القاهرة" الإخبارية لبرنامج "مطروح للنقاش"، عبر سكايب مساء اليوم /الأربعاء/، مع الإعلامية مارينا المصرى - أن الوضع فى قطاع غزة حاليا مأساوي، مع انهيار الخدمات الصحية والقطاع الصحي، وقال "من نجا من الصواريخ الإسرائيلية لن ينجو من الأوبئة".



وأشار إلى تراجع الأمن الغذائى وعدم القدرة على الوفاء بالحد الأدنى من احتياجات النازحين فى قطاع غزة، خصوصا الذين خارج المراكز الإيوائية ولم يجدوا مكانا فيها، أو أقارب يستضيفونهم، ومع قدوم فصل الشتاء سوف يواجهون طقسا صعبا.



وأكمل أن الإجراءات التى تقوم بها قوات الاحتلال الإسرائيلى وتعمل على فصل شمال قطاع غزة عن جنوبه؛ يجعل من المستحيل والصعب توصيل المساعدات الانسانية أو نقل المصابين والجرحى فى قطاع غزة.



وأشار الوزير الفلسطينى إلى أن تفشى الأمراض والأوبئة؛ يعد الإشكالية الرئيسية التى تواجه الفلسطينيين فى قطاع غزةـ وذلك مع انهيار القطاع الصحى وتراجع إمكانيات ما تبقى من مستشفيات ومراكز صحية عن القيام بدورها وواجباتها.