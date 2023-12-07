شكرا لقرائتكم خبر عن خادم الحرمين الشريفين يعتمد ميزانية المملكة للعام 2024 بإيرادات تقدر بـ 1172 مليار ريال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أقر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود اليوم الأربعاء، اليمزانية العامة للمملكة للعام المالى الجديد 1445 / 1446 هـ (2024م.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية /واس/ أن ذلك جاء خلال ترؤس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، الجلسة التى عقدها مجلس الوزراء، اليوم، فى الرياض، لإقرار الميزانية.



واستعرض مجلس الوزراء بنود الميزانية العامة للدولة للعام المالى 1445 / 1446 هـ (2024م)، والتى قدرت الإيرادات بها بمبلغ (1.172.000.000.000) ألف ومائة واثنين وسبعين مليار ريـال، فيما قدرت المصروفات بمبلغ (1.251.000.000.000) ألف ومائتين وواحد وخمسين مليار ريال، وقدر العجز بمبلغ (79.000.000.000) تسعة وسبعين مليار ريـال.



ووجه خادم الحرمين الشريفين الوزراء والمسؤولين كل فيما يخصه بالالتزام الفاعل فى تنفيذ ما تضمنته الميزانية من برامج ومشاريع تنموية واجتماعية.



من جانبه، أكد ولى العهد رئيس مجلس الوزراء، رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية السعودية الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، التزام الحكومة فى ميزانية العام المالى 2024م بتعزيز النمو الاقتصادى عبر التوسع فى الإنفاق الحكومي، منوهاً بأن أرقام الميزانية التى أعلن عنها خادم الحرمين الشريفين تأتى داعمة وممكنة للعديد من البرامج والمبادرات التى تشتمل على استثمارات لتعزيز البنية التحتية، ورفع جودة الخدمات المقدمة إلى المواطنين والمقيمين والزائرين، بالإضافة إلى تطوير القطاعات الاقتصادية الواعدة، وتعزيز جذب الاستثمارات، وتحفيز الصناعات، ورفع نسبة المحتوى المحلى والصادرات السعودية غير النفطية، مشيداً بالدور الفاعل والمهم لصندوق الاستثمارات العامة، وصندوق التنمية الوطني.



وحول الدور المحورى والقيادى للمملكة؛ أكد دور المملكة إقليمياً ودولياً، وسعيها بأن تنعم دول العالم بالأمن والاستقرار لكونهما العاملين الرئيسيين للتنمية والازدهار، وحرصها على تطوير واستقرار سلاسل الإمداد والقيمة بما يخدم التنمية والازدهار الاقتصادى لجميع دول العالم.



كما أكد عزم المملكة على الاستمرار خلال العام القادم وعلى المديين المتوسط والطويل فى زيادة جاذبية اقتصاد المملكة كقاعدة للاستثمارات المحلية والأجنبية، وتنوّع الاقتصاد عبر تطوير جميع القطاعات الاقتصادية.