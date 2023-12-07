شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت توقف قرارات التعيين والترقية والنقل والندب والإعارة لمدة 3 أشهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر ولى عهد الكويت الشيخ مشعل الأحمد الصباح اليوم /الأربعاء/ قرارا بوقف قرارات التعيين والترقية والنقل والندب والإعارة فى جميع أجهزة الدولة لمدة 3 أشهر قابلة للتجديد.

وجاء فى القرار - الذى نشر فى الجريدة الرسمية الكويتية "الكويت اليوم" - أن الهدف من القرار هو تحقيق المصلحة العامة، وعلى جميع أجهزة الدولة العمل على تنفيذه.

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