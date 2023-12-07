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الكويت توقف قرارات التعيين والترقية والنقل والندب والإعارة لمدة 3 أشهر

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القاهرة - سامية سيد - أصدر ولى عهد الكويت الشيخ مشعل الأحمد الصباح اليوم /الأربعاء/ قرارا بوقف قرارات التعيين والترقية والنقل والندب والإعارة فى جميع أجهزة الدولة لمدة 3 أشهر قابلة للتجديد


وجاء فى القرار - الذى نشر فى الجريدة الرسمية الكويتية "الكويت اليوم" - أن الهدف من القرار هو تحقيق المصلحة العامة، وعلى جميع أجهزة الدولة العمل على تنفيذه.

 

 

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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