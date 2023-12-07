شكرا لقرائتكم خبر عن الرئاسة الفلسطينية: 280 شهيدًا فى الضفة الغربية منذ السابع من أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة، إن المشاهد التي يشاهدها العالم في غزة، أقل من الحقيقة، مشيرا إلى أن ما يحدث هو حرب إبادة.

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامي خالد أبو بكر ببرنامج "كل يوم" الذي يذاع على قناة "on": "يجب أن يعلم الجميع أن الحرب التي تشنها إسرائيل على الشعب الفلسطيني المسؤول عنها الولايات المتحدة الأمريكية، حيث تدعمها بالسلاح والمال وتقول أن ذلك من أجل دفاعها عن نفسها".

وقال: "اليوم في رام الله استقبل الرئيس وفدا أمريكيا هاما، واستمعنا منهم مقترحاتهم، وكان موقف الرئيس هو الرفض الكامل، وطالبهم بالوقف الفوري لما يحدث ومنع التهجير القسري للشعب الفلسطيني".

وتابع: "الرسائل الأمريكية تقول إن إسرائيل لها الحق الكامل في الدفاع عن النفس، وأنهم يريدون خروج الرهائن من غزة، وهناك أكثر من 280 شهيدا في الضفة الغربية منذ السابع من أكتوبر، و3500 معتقل منذ ذلك التاريخ أيضا".

وقال: "على الإدارة الأمريكية أن تتحمل مسؤولياتها بوقف العدوان على غزة، ومنع المستوطنين من هجماتهم على القرى الفلسطينية، وهناك وفد عربي زار عدة دول وسيستأنف زيارته لواشنطن، ولكن الإدارة الأمريكية لا تهتم بشئ سوى إسرائيل، ونحن في مواجهة يومية مع إسرائيل والولايات المتحدة عبر السنوات الماضية وحذرنا من انفجار الساحة الفلسطينية".