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مصر تكشف عن رادار يتعرف على الأهداف عن بعد 350 كلم.. فيديو وصور

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دبي - محمود عبدالرازق - وخلال المعرض الدولي للصناعات الدفاعية "إيديكس 2023"، عرضت مصر أنواع مختلفة من الأنظمة الرادارية، ومنها رادار الكشف المتري "إمبر - 16 إيه"، الذي يمكنه التعرف على الأهداف الجوية التي تحلق على ارتفاعات تصل إلى 20 ألف متر، في مدى يصل إلى 350 كلم.

راجمة الصواريخ المصرية رعد 200 - الخليج 365 عربي, 1920, 06.12.2023
ويمكن للرادار الذي طورته مصر أن يتعرف على أهداف معادية بدقة عالية وفقا لمقطعها الراداري ويشمل ذلك جميع أنواع الطائرات التي يزيد مقطعها الراداري عن 2.5 متر مربع، وتصل زاوية البث الرأسي للأشعة إلى 30 درجة.

وكان الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، قد تفقد، أول أمس الاثنين، أول راجمة صواريخ في بلاده، وذلك على ‏هامش افتتاحه النسخة الثالثة لمعرض الصناعات الدفاعية والعسكرية "إيديكس 2023".‏

وتستضيف مصر المعرض خلال الفترة من 4 حتى 7 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، في مركز مصر الدولي للمعارض والمؤتمرات الدولية تحت رعاية الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة المصرية.
فعاليات اليوم الثاني للنسخة الثالثة من معرض الدولى للصناعات الدفاعية إيديكس 2023، 5 ديسمبر/ كانون الأول 2023 - الخليج 365 عربي, 1920, 05.12.2023

أمس, 12:31 GMT

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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