"الخليج 365" ترصد فعاليات اليوم الثالث لـ"إيديكس 2023".. فيديو وصور

دبي - محمود عبدالرازق - وفي قاعات العرض المختلفة ظهرت العديد من الأسلحة التي تعرضها الدول المشاركة ومنها الجناح الهندي، الذي عرضت فيه الهند نماذج مختلفة من الأسلحة البرية والبحرية والجوية، شملت الصواريخ والسفن والغواصات وأنظمة الدفاع الجوي والدبابات.

© Gulf 365 . AHMED ABDELWAHABالجناح الهندي في المعرض الدولي للصناعات الدفاعية " إيديكس 2023 " 1/7 © Gulf 365 . AHMED ABDELWAHAB الجناح الهندي في المعرض الدولي للصناعات الدفاعية " إيديكس 2023 " © Gulf 365 . AHMED ABDELWAHABالجناح الهندي في المعرض الدولي للصناعات الدفاعية " إيديكس 2023 " 2/7 © Gulf 365 . AHMED ABDELWAHAB الجناح الهندي في المعرض الدولي للصناعات الدفاعية " إيديكس 2023 " © Gulf 365 . AHMED ABDELWAHABالجناح الهندي في المعرض الدولي للصناعات الدفاعية " إيديكس 2023 " 3/7 © Gulf 365 . AHMED ABDELWAHAB الجناح الهندي في المعرض الدولي للصناعات الدفاعية " إيديكس 2023 " © Gulf 365 . AHMED ABDELWAHABالجناح الهندي في المعرض الدولي للصناعات الدفاعية " إيديكس 2023 " 4/7 © Gulf 365 . AHMED ABDELWAHAB الجناح الهندي في المعرض الدولي للصناعات الدفاعية " إيديكس 2023 " © Gulf 365 . AHMED ABDELWAHABالجناح الهندي في المعرض الدولي للصناعات الدفاعية " إيديكس 2023 " 5/7 © Gulf 365 . AHMED ABDELWAHAB الجناح الهندي في المعرض الدولي للصناعات الدفاعية " إيديكس 2023 " © Gulf 365 . AHMED ABDELWAHABالجناح الهندي في المعرض الدولي للصناعات الدفاعية " إيديكس 2023 " 6/7 © Gulf 365 . AHMED ABDELWAHAB الجناح الهندي في المعرض الدولي للصناعات الدفاعية " إيديكس 2023 " © Gulf 365 . AHMED ABDELWAHABالجناح الهندي في المعرض الدولي للصناعات الدفاعية " إيديكس 2023 " 7/7 © Gulf 365 . AHMED ABDELWAHAB الجناح الهندي في المعرض الدولي للصناعات الدفاعية " إيديكس 2023 " 1/7 © Gulf 365 . AHMED ABDELWAHAB الجناح الهندي في المعرض الدولي للصناعات الدفاعية " إيديكس 2023 " 2/7 © Gulf 365 . AHMED ABDELWAHAB الجناح الهندي في المعرض الدولي للصناعات الدفاعية " إيديكس 2023 " 3/7 © Gulf 365 . AHMED ABDELWAHAB الجناح الهندي في المعرض الدولي للصناعات الدفاعية " إيديكس 2023 " 4/7 © Gulf 365 . AHMED ABDELWAHAB الجناح الهندي في المعرض الدولي للصناعات الدفاعية " إيديكس 2023 " 5/7 © Gulf 365 . AHMED ABDELWAHAB الجناح الهندي في المعرض الدولي للصناعات الدفاعية " إيديكس 2023 " 6/7 © Gulf 365 . AHMED ABDELWAHAB الجناح الهندي في المعرض الدولي للصناعات الدفاعية " إيديكس 2023 " 7/7 © Gulf 365 . AHMED ABDELWAHAB الجناح الهندي في المعرض الدولي للصناعات الدفاعية " إيديكس 2023 "

كما تم رصد مجموعة متنوعة من الطائرات المسيرة والأسلحة الخفيفة في الجناح التركي، فيما عرضت كوريا الجنوبية مجموعة متنوعة من الأسلحة الرشاشة ونماذج للطلقات والقذائف بأعيرة مختلفة.

وفي جناح الإمارات، ظهرت طائرات مسيرة من طرازات مختلفة إضافة إلى الصواريخ الموجهة المحمولة.

وفي جناح الشركة العربية للبصريات، عرضت مصر مجموعات ضخمة من التقنيات العسكرية التي تطورها محليا والتي تساهم في تجهيز الوحدات القتالية الحديثة.

كما تم رصد أنواع من الأسلحة الخفيفة في الجناح الباكستاني، إضافة إلى الأسلحة المتنوعة التي عرضها الصين في جناح يعد من أكبر أجنحة العرض في "إيديكس 2023".

وتستضيف مصر المعرض خلال الفترة من 4 حتى 7 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، بمركز مصر الدولي للمعارض والمؤتمرات الدولية تحت رعاية الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة المصرية.

ويشارك في المعرض كبار العارضين والشركات العالمية في مجال التسليح والصناعات الدفاعية والأمنية على الصعيدين الإقليمي والدولي.