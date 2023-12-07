إعلام: إصابة 100 جندي إسرائيلي في أعينهم خلال الحرب على غزة بعضهم بالعمى

دبي - محمود عبدالرازق - وذكرت هيئة البث الإسرائيلية، مساء اليوم الأربعاء، أن حوالي 100 جندي إسرائيلي أصيبوا في عيونهم أثناء الحرب على غزة، بعضهم وصل إلى درجة العمى.

ونقلت القناة الإسرائيلية عن مسؤلة بوزارة الصحة أن الإصابات جاءت نتيجة تلقي الشظايا والأعيرة النارية أو الجروح الناجمة عن طلقات نارية، وأن ما بين 10 - 15 % من تلك الإصابات أدت إلى العمى في إحدى العينين أو كلتيهما.

وأكدت المسؤولة الإسرائيلية أن الجنود لم يرتدوا نظارات واقية من تلك الشظايا، وهو الأمر الذي أدى إلى العمى بنسبة 15 % في إحدى العينين أو كلتيهما معا.

وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن، في وقت سابق اليوم الأربعاء، دخول قواته الخاصة مدينة خان يونس في قطاع غزة للمرة الأولى منذ بدء الحرب على قطاع غزة.

ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن المتحدث باسم الجيش، دانيال هاغاري، أن القوات الخاصة للجيش الإسرائيلي دخلت قلب مدينة خان يونس، شرقي قطاع غزة، للمرة الأولى منذ بدء الحرب على قطاع غزة، في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وأوضحت الإذاعة أن جنود القوات الخاصة الإسرائيلية وصلوا إلى مدينة خان يونس وأغاروا على بعض الأهداف الرئيسة فيها، ودمروا بنية تحتية لحركة حماس.

وأعلن الجيش الإسرائيلي، صباح يوم 1 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، استئناف العمليات القتالية ضد "حماس" في قطاع غزة، وذلك على خلفية اعتراض صاروخ أطلق من قطاع غزة، الأمر الذي اعتبرته إسرائيل بمثابة خرق للهدنة الإنسانية المؤقتة ووقف للأعمال القتالية ضد القطاع.

وحمّلت حركة "حماس" المجتمع الدولي، وفي مقدمته الولايات المتحدة الأمريكية، المسؤولية عن استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

وانتهت الهدنة المعلنة بين إسرائيل والفصائل المسلحة الفلسطينية، والتي استمرت لسبعة أيام، عند الساعة 7:00 من صباح يوم الجمعة 1 ديسمبر الجاري، تخللها إطلاق سراح المئات من المحتجزين والأسرى بين الطرفين.