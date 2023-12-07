شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد 75 صحفيًا فلسطينيًا في عدوان الاحتلال على غزة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وثقت نقابة الصحفيين الفلسطينيين في تقرير لها، استشهاد 75 صحفيًا فلسطينيًا في عمليات قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي المستمرة على قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وقالت نقابة الصحفيين، إن القصف الإسرائيلي تسبب في إصابة 80 صحفيًا بجروح مختلفة، واعتقال 43 صحفيًا، لافتة النظر إلى أن طائرات الاحتلال دمرت بالكامل 60 منزلًا لعائلات الصحفيين.

حماية الصحفيين

كما أشارت النقابة إلى أن الاحتلال دمر 59 مؤسسة إعلامية وصحفية، وتعطيل عمل 24 إذاعة محلية.

ودعت نقابة الصحفيين لتدخل دولي عاجل، لحماية الصحفيين أثناء أداء عملهم في نقل جرائم الإبادة الجماعية، التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي منذ شهرين في قطاع غزة.