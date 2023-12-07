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استشهاد طفل فلسطيني برصاص قوات الاحتلال في جنين

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واس - غزة 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - استشهد طفل فلسطيني، مساء اليوم، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة جنين شمال الضفة الغربية.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية، أن قوات الاحتلال فتحت نيرانها على الفلسطينيين، خلال اقتحام بلدة يعبد بمدينة جنين، كما أصيب ثلاثة بجروح مختلفة.

العدوان على غزة

في قطاع غزة تواصل القصف الإسرائيلي على القطاع مُوقِعاً مزيداً من الشهداء والجرحى، وقد طال القصف الإسرائيلي خان يونس ورفح وجباليا، مما أسفر عن استشهاد 67 فلسطينياً وإصابة العشرات خلال الساعات الماضية.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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