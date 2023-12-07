الخليج اليوم .. مسؤول أميركي: بحريتنا أسقطت مسيرة قادمة من مناطق الحوثي

الرياض - كتب موسى القحطاني -

قال مسؤول دفاعي إن البحرية الأميركية أسقطت طائرة مسيرة قادمة من منطقة باليمن تسيطر عليها ميليشيا الحوثي صباح الأربعاء.

وهذه هي المرة السادسة التي تطلق فيها البحرية الأميركية النار على طائرات مسيرة في جنوب البحر الأحمر منذ اندلاع الحرب بين إسرائيل وحركة حماس في السابع من أكتوبر وفي غمرة سلسلة هجمات على السفن التجارية في مياه الشرق الأوسط.

وفي وقت سابق من الأربعاء، تحدثت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية وشركة آمبري البريطانية للأمن البحري عن واقعة تتعلق بما يشتبه أن تكون طائرة مسيرة غربي ميناء الحديدة في اليمن.

وحذرت الهيئة السفن التي تعبر المنطقة بتوخي الحذر.

وقال المسؤول الأميركي الذي تحدث لوكالة "رويترز" وطلب عدم نشر اسمه إنه لم تقع أضرار بسفن البحرية الأميركية أو إصابات بين الأفراد الأميركيين في الهجوم.

وقال الجيش الأميركي يوم الأحد إن ثلاث سفن تجارية تعرضت لهجوم في جنوب البحر الأحمر.

وأعلنت حركة الحوثي يوم الأحد مسؤوليتها عن هجمات بطائرات مسيرة وصواريخ على سفينتين إسرائيليتين في المنطقة.