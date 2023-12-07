لبنان يعلن عن قصف مدفعي إسرائيلي يستهدف بلدات على الحدود الجنوبية

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أمس, 15:49 GMT
وجاء في بيان وزارة الخارجية اللبنانية على منصة "إكس": "قامت إسرائيل باستهداف مركز للجيش اللبناني في منطقة العديسة ما أدى إلى استشهاد عسكري وإصابة ثلاثة آخرين بجروح نقلوا على إثرها إلى المستشفى للمعالجة".
وجاء في النبأ الذي نشر في صحيفة "النشرة" اللبنانية: "تعرّض مركز عسكري للجيش اللبناني في منطقة النبي عويضة - العديسة لقصف من قبل العدو الإسرائيلي، ما أدى إلى استشهاد عسكري وإصابة 3 آخرين، نقلوا إلى أحد المستشفيات للمعالجة".
4 ديسمبر, 20:46 GMT
وأوضح المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي في بيان: "قوات الجيش اللبناني لم تكن هدفاً لهجومنا بالقرب من الحدود اللبنانية ونأسف للحادث ويجري التحقيق فيه".
وعاد التوتر إلى مناطق جنوب لبنان، مساء الجمعة الماضية، بعد توقفه لمدة 7 أيام، تزامنًا مع الهدنة في قطاع غزة بين حركة حماس وإسرائيل.
أمس, 06:50 GMT
وانتهت الهدنة المعلنة بين إسرائيل والفصائل المسلحة الفلسطينية، والتي استمرت لسبعة أيام، عند الساعة 7:00 من صباح يوم الجمعة 1 ديسمبر الجاري، تخللها إطلاق سراح المئات من المحتجزين والأسرى بين الطرفين.