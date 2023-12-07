شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تجدد موقفها الرافض للتهجير القسري للفلسطينيين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - جددت مصر رفضها التهجير القسري لأهالي قطاع غزة، وأكد وزير الخارجية المصري سامح شكري موقف مصر الداعي إلى ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار، وحماية المدنيين الفلسطينيين، وضمان نفاذ المساعدات الإنسانية بصورة منتظمة.

جاء ذلك خلال لقاء الوزير المصري أمس، عددًا من قيادات ورؤساء لجان مجلس النواب الأمريكي، خلال زيارته الحالية إلى واشنطن.

دعم أوجه التعاون

وجرى خلال اللقاء بحث سبل دعم أوجه التعاون والشراكة الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة، بالإضافة إلى تبادل وجهات النظر والتشاور بشأن أبرز التحديات الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها الوضع في قطاع غزة.

وحرص الوزير شكري على استعراض أبرز محددات الموقف المصري، كما شدد على ضرورة دفع المجتمع الدولي لعملية سياسية حقيقية وجادة قائمة على أساس حل الدولتين تفضي لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة في أقرب فرصة ممكنة، تعيش بسلام جنبًا إلى جنب مع دولة إسرائيل.