شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تؤكد أهمية تعزيز الاستجابة الإنسانية لاحتياجات أهالي غزة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية الإماراتي أهمية تعزيز الاستجابة الإنسانية لاحتياجات أهالي غزة، وضمان إيصال المساعدات الإغاثية والطبية لهم على نحو آمن ومستدام.

وبحث وزير الخارجية الإماراتي خلال اتصال هاتفي مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، تطورات الأوضاع في الأرض الفلسطينية المحتلة وتداعياتها الإنسانية.

تعزيز جهود المجتمع الدولي

وأكد الشيخ عبد الله بن زايد أهمية تعزيز جهود المجتمع الدولي لإنهاء العنف المتصاعد في المنطقة، وضمان حماية أرواح المدنيين كافة.

وقال الأمين العام للأمم المتحدة إنه وجه رسالة بشأن الأوضاع في غزة إلى رئيس مجلس الأمن في السادس من ديسمبر 2023، يفعل فيها المادة رقم 99 من ميثاق الأمم المتحدة، والتي تتيح للأمين العام تنبيه المجلس حول أي مسألة يرى أنها قد تهدد حفظ السلم والأمن الدوليين.