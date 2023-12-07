شكرا لقرائتكم خبر عن مجموعة السبع تجدد تأكيد دعمها لـ"حل الدولتين" وقيام الدولة الفلسطينية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - جدد قادة دول مجموعة السبع تأكيد دعمهم لحل الدولتين في النزاع بين إسرائيل والفلسطينيين، وذلك في بيان صدر إثر اجتماع افتراضي عقدوه الأربعاء.

وجاء في البيان: "نبقى ملتزمين بـ(قيام) دولة فلسطينية كجزء من حل الدولتين الذى يمكّن الإسرائيليين والفلسطينيين من العيش فى سلام عادل ودائم وآمن".

يأتي البيان فيما تواصل إسرائيل عمليتها فى غزة، في وضع جعل آفاق أي اتفاق سلام بين الطرفين بعيدة المنال في الوقت الراهن.

وبدأ الهجوم البري الإسرائيلي في 27 أكتوبر ضد حماس في شمال قطاع غزة، لكن الجيش الإسرائيلي وسّع نطاق عملياته لتشمل القطاع برمته بعد نحو شهرين على بدء الحرب.