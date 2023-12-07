شكرا لقرائتكم خبر عن قسم التعبئة فى الجيش الإسرائيلى يرفع حظر السفر للخارج عن الجنود والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رفع قسم التعبئة في الجيش الإسرائيلى، الأربعاء، حظر السفر على الجنود، حيث سمح لهم بالسفر إلى خارج البلاد.

وذكرت وسائل إعلامية أن "قسم التعبئة في الجيش الاسرائيلي يرفع حظر السفر على الجنود ويسمح لهم بالسفر إلى خارج البلاد ما عدا البلدان التي اعتبرها مجلس الأمن القومي خطيرة".

وفي وقت سابق، أفادت صحيفة "يديعوت أحرنوت" بأن الجيش الإسرائيلي سرح آلاف جنود الاحتياط الذين لم يشاركوا في العملية العسكرية في قطاع غزة. وأشارت إلى أنه سيتم تسريح آخرين بناء على تقييم الوضع.

وقال ضابط إسرائيلي إن "هناك رغبة للسماح بالعودة إلى النشاط" في الاقتصاد.

وأضاف: "لا نريد إرهاق القوات، سيتم بذل جهد إضافي لتسريح المزيد من خدمات المستدعين، بناء على تقييم الوضع".

ونوهت الصحيفة بأن الجيش الإسرائيلي قلص من عدد قواته من دون إعلان رسمي.