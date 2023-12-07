شكرا لقرائتكم خبر عن مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى قبل مسيرة استفزازية بالبلدة القديمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اقتحم عشرات المستوطنين الإسرائيليين، صباح اليوم الخميس، المسجد الأقصى المبارك بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلى، قبل مسيرة ينوى المستوطنون القيام بها الليلة تحت شعار "فرض السيطرة" على المدينة المحتلة.

وقالت مصادر فلسطينية في المدينة المقدسة إنه من المتوقع أن تنطلق مسيرة المستوطنين في وقت لاحق اليوم من باب الخليل باتجاه باب العامود، مخترقة الحى الإسلامى بالبلدة القديمة وصولاً إلى حائط البراق.

وتشدد شرطة الاحتلال إجراءاتها العسكرية عند أبواب البلدة القديمة، والمسجد الأقصى، وتدقق في هويات المواطنين، في ظل إجراءات مُشددة تفرضها على المُصلين، إضافة إلى ملاحقتها للشبان لمنعهم من الوصول إلى المسجد.

وكانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية طالبت الليلة الماضية بتدخل دولي وأمريكي عاجل لوقف المسيرة اليمينية المُتطرفة التي يعتزم المُستوطنون المُتطرفون القيام بها، تحت شعار فرض السيطرة اليهودية على القدس والأقصى.

وقالت الوزارة، في بيان صحفي، إن هذه المسيرة هي الأكثر استفزازًا خاصة في ظل الظروف الراهنة التي تشهدها ساحة الصراع.

وأضافت الوزارة إنها تنظر بخطورة بالغة لهذه المسيرة وتداعياتها على الأوضاع في القدس الشرقية المحتلة، وتؤكد على أنها اعتداء صارخ على الشعب الفلسطيني وعلى الوصاية الهاشمية الأردنية على المقدسات في القدس المحتلة، كما أنها انتهاك صارخ لقرارات الأمم المتحدة التي تؤكد على أن القدس الشرقية جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967 وهي عاصمة دولة فلسطين.