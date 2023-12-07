وزير النفط بحكومة الوحدة الليبية: لا معلومات لدينا عن إنشاء خط أنابيب لنقل النفط إلى مصر

دبي - محمود عبدالرازق - وقال عون، في تصريحات لوكالة أنباء العالم العربي "AWP"، إنه "ليس لدينا معلومات حول خط الأنابيب هذا، لكن قرأنا عنه في وسائل الإعلام، وعلى صفحة وزارة النقل المصرية".

وأضاف أن "نقل النفط الليبي إلى ميناء جرجوب بمرسى مطروح تمهيدا لنقله إلى أوروبا غير مجد، لأن أوروبا أقرب إلى الأراضي الليبية من مصر، ولا يوجد أي مبرر اقتصادي لإنشاء هذا الخط"، متابعا: "إذا كان هذا الخط هدفه بناء مصفاة بترول في مصر لتكرير النفط الليبي، فهذا شأن آخر وممكن".

27 أغسطس, 11:09 GMT

وكانت وزارة النقل المصرية قد أعلنت الأسبوع الماضي توقيع مذكرة تفاهم مع شركة "إس.تي.إكس" الكورية الجنوبية بخصوص تطوير ميناء جرجوب على البحر المتوسط إلى الغرب من مدينة مرسى مطروح والمنطقة اللوجيستية الاقتصادية التابعة له.

وأشارت الوزارة إلى أن "التعاون مع الشركة الكورية الجنوبية يشمل إنشاء خط أنابيب بترول من الأراضي الليبية وحتى ميناء جرجوب لإعادة التصدير للدول الأوروبية".

وتشهد ليبيا أزمة سياسية متصاعدة في ظل وجود حكومتين في البلاد، واحدة شرقي البلاد مكلفة من البرلمان، وأخرى في الغرب وهي منبثقة عن اتفاقات سياسية رعتها الأمم المتحدة، إذ ترفض الحكومة في طرابلس غربي البلاد، بقيادة عبد الحميد الدبيبة، تسليم السلطة إلا عبر انتخابات.

وكان من المقرر أن تُجرى أول انتخابات رئاسية في تاريخ ليبيا، في 24 ديسمبر/ كانون الأول 2021، لكن خلافات سياسية بين مختلف أطراف الأزمة الليبية، فضلا عن خلافات حول قانون الانتخابات حالت دون إجرائها.