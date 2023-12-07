إعلام: جهود الوساطة للتهدئة وتبادل الأسرى في غزة لم تتوقف

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2 ديسمبر, 13:10 GMT
وفي الإطار ذاته، لم يستبعد المصدر إمكانية حدوث انفراجة في المواقف بين الطرفين، موضحا أن جهود الوساطة تجري في "بيئة صعبة ومعقدة" لكنها لن تتوقف بهدف محاولة التوصل لهدنة إنسانية، بحسب الوكالة.
وقال ديوان رئاسة الوزراء الإسرائيلية، في بيان له، السبت الماضي، إن "المفاوضات بشأن العودة للتهدئة في قطاع غزة، وصلت إلى طريق مسدود"، مؤكدا أن "حماس لم تف بالتزامها بالإفراج عن جميع الأطفال والنساء الرهائن".
وحمّلت حركة حماس المجتمع الدولي، وفي مقدمته الولايات المتحدة الأمريكية، المسؤولية عن استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.
وانتهت الهدنة المعلنة بين إسرائيل والفصائل المسلحة الفلسطينية والتي استمرت لسبعة أيام، عند الساعة 7:00 من صباح يوم الجمعة 1 ديسمبر/كانون الأول، تخللها إطلاق سراح المئات من المحتجزين والأسرى بين الطرفين.