الخليج اليوم .. بوتين: من الممكن إنشاء شركة مشتركة للأسمدة بين روسيا والسعودية

الرياض - كتب موسى القحطاني -

أشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، خلال حديثه مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان آل سعود، إلى إمكانية إنشاء شركة مشتركة كبيرة لإنتاج الأسمدة بين البلدين.

وقبيل بدء المحادثات الرسمية بين الطرفين وخلال تعريفه بالوفد المرافق له، أشار بوتين إلى رئيس لجنة "الاتحاد الروسي للصناعيين ورجال الأعمال" لإنتاج وتسويق الأسمدة المعدنية، دميتري مازيبين، قائلاً: "هناك فرصة لإنشاء شركة كبيرة مشتركة".

وكان الرئيس الروسي قد أشار خلال محادثاته مع ولي العهد السعودي إلى أنه "على مدى السنوات السبع الماضية، اكتسبت العلاقات بين بلدينا زخما، ووصلت إلى مستوى لم يسبق له مثيل، وقد تحقق ذلك بفضل السياسة الحكيمة لوالدكم خادم الحرمين الشريفين ملك السعودية بمشاركتكم المباشرة".

ولفت بوتين إلى أن البلدين يتمتعان بعلاقات مستقرة في مجال التعاون السياسي والاقتصادي والإنساني.

ووصل الرئيس الروسي، مساء اليوم الأربعاء، إلى العاصمة السعودية الرياض في زيارة رسمية، بعد زيارته للإمارات.

المصدر: نوفوستي