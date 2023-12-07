اخبار الخليج

الخليج اليوم .. بالفيديو.. ما هي الصواريخ التي كانت تحملها مقاتلات "Su-35 "خلال مرافقتها طائرة بوتين إلى أبو ظبي؟

0 نشر
0 تبليغ

الرياض - كتب موسى القحطاني -  

نشرت وزارة الدفاع الروسية فيديو لتأدية الطيارين الروس تحليقا بهلوانيا بمقاتلات Su-35S التي رافقت طائرة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في أجواء أبو ظبي.

وأظهر الفيديو مراحل تجهيز الطائرة الرئاسية الروسي "إيل-96"، ومقاتلات Su-35 المرافقة لها وهي تقلع بالتزامن في آن واحد من ثلاث مسارات مختلفة في مجموعة واحدة بينها بضعة أمتار.

وخلال الفيديو يمكن ملاحظة أن جميع طائرات Su-35 مسلحة وتحمل 4 صواريخ جو-جو قصيرة ومتوسطة المدى (R-73 وR-77) .

 

وسبق أن صرح المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف أمس الأربعاء، بأنه تم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان أمن بوتين خلال زيارته للشرق الأوسط، وأن مقاتلات Su-35S روسية رافقت طائرته طوال الرحلة إلى أبو ظبي.

الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا