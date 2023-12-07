شكرا لقرائتكم خبر عن مستشار ملك البحرين يؤكد عمق العلاقات التاريخية المصرية البحرينية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد مستشار ملك البحرين لشؤون الإعلام نبيل بن يعقوب الحمر،على عمق العلاقات التاريخية الراسخة والروابط الأخوية الوثيقة التى تجمع بين مملكة البحرين وجمهورية مصر العربية الشقيقة وما وصلت إليه من تميز فى كافة المجالات بفضل الدعم والرعاية الكريمة من القيادتين الحكيمتين بما يحقق المصالح المشتركة للشعبين .

جاء ذلك خلال اسقبال الحمر للسفيرة ريهام عبد الحميد محمود إبراهيم خليل سفيرة جمهورية مصر العربية بمناسبة تعيينها سفيرة مصر لدى المملكة، وفقا لوكالة أنباء البحرين، اليوم الخميس.. متمنيًا لها التوفيق والنجاح في أداء مهامها الدبلوماسية.

كما تم خلال اللقاء استعراض سبل دعم وتعزيز التعاون الثنائي الوطيد والتنسيق المتبادل وبخاصة في الجانب الإعلامي.

من جانبها .. عبرت السفيرة المصرية عن شكرها وتقديرها لمستشار ملك البحرين لشؤون الإعلام على حسن الاستقبال، مؤكدةً مواصلة الجهود لتوثيق وترسيخ أواصر العلاقات البحرينية المصرية بما يعود الخير والنماء على البلدين والشعبين الشقيقين.

