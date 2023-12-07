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"الخليج 365" ترصد فعاليات اليوم الأخير لـ"إيديكس 2023"... صور

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دبي - محمود عبدالرازق - وشهد، اليوم الخميس، إقبالا كبيرا من زوار المعرض من المصريين، في الوقت الذي استمرت فيه فعاليات عرض الأسلحة في جميع الأجنحة.

وكان الجناح الصيني من أكثر الأجنحة إقبالا، في اليوم الأخير من المعرض، بعد الأجنحة الخاصة بالمنتجات الدفاعية المصرية.

© Gulf 365 . AHMED ABDELWAHAB

فعاليات اليوم الأخير للمعرض الدولي للصناعات الدفاعية "إيديكس - 2023"، الذي استضافته مصر، خلال الفترة من 4 إلى 7 ديسمبر 2023

فعاليات اليوم الأخير للمعرض الدولي للصناعات الدفاعية

1/7

© Gulf 365 . AHMED ABDELWAHAB

فعاليات اليوم الأخير للمعرض الدولي للصناعات الدفاعية "إيديكس - 2023"، الذي استضافته مصر، خلال الفترة من 4 إلى 7 ديسمبر 2023

© Gulf 365 . AHMED ABDELWAHAB

فعاليات اليوم الأخير للمعرض الدولي للصناعات الدفاعية "إيديكس - 2023"، الذي استضافته مصر، خلال الفترة من 4 إلى 7 ديسمبر 2023

فعاليات اليوم الأخير للمعرض الدولي للصناعات الدفاعية

2/7

© Gulf 365 . AHMED ABDELWAHAB

فعاليات اليوم الأخير للمعرض الدولي للصناعات الدفاعية "إيديكس - 2023"، الذي استضافته مصر، خلال الفترة من 4 إلى 7 ديسمبر 2023

© Gulf 365 . AHMED ABDELWAHAB

فعاليات اليوم الأخير للمعرض الدولي للصناعات الدفاعية "إيديكس - 2023"، الذي استضافته مصر، خلال الفترة من 4 إلى 7 ديسمبر 2023

فعاليات اليوم الأخير للمعرض الدولي للصناعات الدفاعية

3/7

© Gulf 365 . AHMED ABDELWAHAB

فعاليات اليوم الأخير للمعرض الدولي للصناعات الدفاعية "إيديكس - 2023"، الذي استضافته مصر، خلال الفترة من 4 إلى 7 ديسمبر 2023

© Gulf 365 . AHMED ABDELWAHAB

فعاليات اليوم الأخير للمعرض الدولي للصناعات الدفاعية "إيديكس - 2023"، الذي استضافته مصر، خلال الفترة من 4 إلى 7 ديسمبر 2023

فعاليات اليوم الأخير للمعرض الدولي للصناعات الدفاعية

4/7

© Gulf 365 . AHMED ABDELWAHAB

فعاليات اليوم الأخير للمعرض الدولي للصناعات الدفاعية "إيديكس - 2023"، الذي استضافته مصر، خلال الفترة من 4 إلى 7 ديسمبر 2023

© Gulf 365 . AHMED ABDELWAHAB

فعاليات اليوم الأخير للمعرض الدولي للصناعات الدفاعية "إيديكس - 2023"، الذي استضافته مصر، خلال الفترة من 4 إلى 7 ديسمبر 2023

فعاليات اليوم الأخير للمعرض الدولي للصناعات الدفاعية

5/7

© Gulf 365 . AHMED ABDELWAHAB

فعاليات اليوم الأخير للمعرض الدولي للصناعات الدفاعية "إيديكس - 2023"، الذي استضافته مصر، خلال الفترة من 4 إلى 7 ديسمبر 2023

© Gulf 365 . AHMED ABDELWAHAB

فعاليات اليوم الأخير للمعرض الدولي للصناعات الدفاعية "إيديكس - 2023"، الذي استضافته مصر، خلال الفترة من 4 إلى 7 ديسمبر 2023

فعاليات اليوم الأخير للمعرض الدولي للصناعات الدفاعية

6/7

© Gulf 365 . AHMED ABDELWAHAB

فعاليات اليوم الأخير للمعرض الدولي للصناعات الدفاعية "إيديكس - 2023"، الذي استضافته مصر، خلال الفترة من 4 إلى 7 ديسمبر 2023

© Gulf 365 . AHMED ABDELWAHAB

فعاليات اليوم الأخير للمعرض الدولي للصناعات الدفاعية "إيديكس - 2023"، الذي استضافته مصر، خلال الفترة من 4 إلى 7 ديسمبر 2023

فعاليات اليوم الأخير للمعرض الدولي للصناعات الدفاعية

7/7

© Gulf 365 . AHMED ABDELWAHAB

فعاليات اليوم الأخير للمعرض الدولي للصناعات الدفاعية "إيديكس - 2023"، الذي استضافته مصر، خلال الفترة من 4 إلى 7 ديسمبر 2023

1/7

© Gulf 365 . AHMED ABDELWAHAB

فعاليات اليوم الأخير للمعرض الدولي للصناعات الدفاعية "إيديكس - 2023"، الذي استضافته مصر، خلال الفترة من 4 إلى 7 ديسمبر 2023

2/7

© Gulf 365 . AHMED ABDELWAHAB

فعاليات اليوم الأخير للمعرض الدولي للصناعات الدفاعية "إيديكس - 2023"، الذي استضافته مصر، خلال الفترة من 4 إلى 7 ديسمبر 2023

3/7

© Gulf 365 . AHMED ABDELWAHAB

فعاليات اليوم الأخير للمعرض الدولي للصناعات الدفاعية "إيديكس - 2023"، الذي استضافته مصر، خلال الفترة من 4 إلى 7 ديسمبر 2023

4/7

© Gulf 365 . AHMED ABDELWAHAB

فعاليات اليوم الأخير للمعرض الدولي للصناعات الدفاعية "إيديكس - 2023"، الذي استضافته مصر، خلال الفترة من 4 إلى 7 ديسمبر 2023

5/7

© Gulf 365 . AHMED ABDELWAHAB

فعاليات اليوم الأخير للمعرض الدولي للصناعات الدفاعية "إيديكس - 2023"، الذي استضافته مصر، خلال الفترة من 4 إلى 7 ديسمبر 2023

6/7

© Gulf 365 . AHMED ABDELWAHAB

فعاليات اليوم الأخير للمعرض الدولي للصناعات الدفاعية "إيديكس - 2023"، الذي استضافته مصر، خلال الفترة من 4 إلى 7 ديسمبر 2023

7/7

© Gulf 365 . AHMED ABDELWAHAB

فعاليات اليوم الأخير للمعرض الدولي للصناعات الدفاعية "إيديكس - 2023"، الذي استضافته مصر، خلال الفترة من 4 إلى 7 ديسمبر 2023

كما شهدت أجنحة تركيا وإيطاليا، وعدد من الأجنحة التي تعرض الأسلحة الخفيفة، مثل البنادق والمسدسات، إقبالا كثيفا من زوار المعرض.

وفي صالات العرض الخارجية، عرضت مصر مجموعة متنوعة من العربات العسكرية وعربات الإسعاف والرادارات.

الجناح الإماراتي في معرض في إيديكس 2023 - الخليج 365 عربي, 1920, 06.12.2023

أمس, 21:56 GMT

وشهدت ساحات العرض الخارجية، عروضا مختلفة لفرق الموسيقى العسكرية، التي تجوب أنحاء المعرض، منذ اليوم الأول.

وتختتم مصر، اليوم الخميس، فعاليات المعرض الدولي للصناعات الدفاعية "إيديكس 2023"، الذي استمر خلال الفترة من 4 حتى 7 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، في مركز مصر الدولي للمعارض والمؤتمرات الدولية تحت رعاية الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، بمشاركة مئات الشركات العارضة من جميع أنحاء العالم.
الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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