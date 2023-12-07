"الخليج 365" ترصد فعاليات اليوم الأخير لـ"إيديكس 2023"... صور

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دبي - محمود عبدالرازق - وشهد، اليوم الخميس، إقبالا كبيرا من زوار المعرض من المصريين، في الوقت الذي استمرت فيه فعاليات عرض الأسلحة في جميع الأجنحة.
وكان الجناح الصيني من أكثر الأجنحة إقبالا، في اليوم الأخير من المعرض، بعد الأجنحة الخاصة بالمنتجات الدفاعية المصرية.
فعاليات اليوم الأخير للمعرض الدولي للصناعات الدفاعية "إيديكس - 2023"، الذي استضافته مصر، خلال الفترة من 4 إلى 7 ديسمبر 2023
1/7
© Gulf 365 . AHMED ABDELWAHAB
فعاليات اليوم الأخير للمعرض الدولي للصناعات الدفاعية "إيديكس - 2023"، الذي استضافته مصر، خلال الفترة من 4 إلى 7 ديسمبر 2023
فعاليات اليوم الأخير للمعرض الدولي للصناعات الدفاعية "إيديكس - 2023"، الذي استضافته مصر، خلال الفترة من 4 إلى 7 ديسمبر 2023
2/7
© Gulf 365 . AHMED ABDELWAHAB
فعاليات اليوم الأخير للمعرض الدولي للصناعات الدفاعية "إيديكس - 2023"، الذي استضافته مصر، خلال الفترة من 4 إلى 7 ديسمبر 2023
فعاليات اليوم الأخير للمعرض الدولي للصناعات الدفاعية "إيديكس - 2023"، الذي استضافته مصر، خلال الفترة من 4 إلى 7 ديسمبر 2023
3/7
© Gulf 365 . AHMED ABDELWAHAB
فعاليات اليوم الأخير للمعرض الدولي للصناعات الدفاعية "إيديكس - 2023"، الذي استضافته مصر، خلال الفترة من 4 إلى 7 ديسمبر 2023
فعاليات اليوم الأخير للمعرض الدولي للصناعات الدفاعية "إيديكس - 2023"، الذي استضافته مصر، خلال الفترة من 4 إلى 7 ديسمبر 2023
4/7
© Gulf 365 . AHMED ABDELWAHAB
فعاليات اليوم الأخير للمعرض الدولي للصناعات الدفاعية "إيديكس - 2023"، الذي استضافته مصر، خلال الفترة من 4 إلى 7 ديسمبر 2023
فعاليات اليوم الأخير للمعرض الدولي للصناعات الدفاعية "إيديكس - 2023"، الذي استضافته مصر، خلال الفترة من 4 إلى 7 ديسمبر 2023
5/7
© Gulf 365 . AHMED ABDELWAHAB
فعاليات اليوم الأخير للمعرض الدولي للصناعات الدفاعية "إيديكس - 2023"، الذي استضافته مصر، خلال الفترة من 4 إلى 7 ديسمبر 2023
فعاليات اليوم الأخير للمعرض الدولي للصناعات الدفاعية "إيديكس - 2023"، الذي استضافته مصر، خلال الفترة من 4 إلى 7 ديسمبر 2023
6/7
© Gulf 365 . AHMED ABDELWAHAB
فعاليات اليوم الأخير للمعرض الدولي للصناعات الدفاعية "إيديكس - 2023"، الذي استضافته مصر، خلال الفترة من 4 إلى 7 ديسمبر 2023
فعاليات اليوم الأخير للمعرض الدولي للصناعات الدفاعية "إيديكس - 2023"، الذي استضافته مصر، خلال الفترة من 4 إلى 7 ديسمبر 2023
7/7
© Gulf 365 . AHMED ABDELWAHAB
فعاليات اليوم الأخير للمعرض الدولي للصناعات الدفاعية "إيديكس - 2023"، الذي استضافته مصر، خلال الفترة من 4 إلى 7 ديسمبر 2023
1/7
© Gulf 365 . AHMED ABDELWAHAB
فعاليات اليوم الأخير للمعرض الدولي للصناعات الدفاعية "إيديكس - 2023"، الذي استضافته مصر، خلال الفترة من 4 إلى 7 ديسمبر 2023
2/7
© Gulf 365 . AHMED ABDELWAHAB
فعاليات اليوم الأخير للمعرض الدولي للصناعات الدفاعية "إيديكس - 2023"، الذي استضافته مصر، خلال الفترة من 4 إلى 7 ديسمبر 2023
3/7
© Gulf 365 . AHMED ABDELWAHAB
فعاليات اليوم الأخير للمعرض الدولي للصناعات الدفاعية "إيديكس - 2023"، الذي استضافته مصر، خلال الفترة من 4 إلى 7 ديسمبر 2023
4/7
© Gulf 365 . AHMED ABDELWAHAB
فعاليات اليوم الأخير للمعرض الدولي للصناعات الدفاعية "إيديكس - 2023"، الذي استضافته مصر، خلال الفترة من 4 إلى 7 ديسمبر 2023
5/7
© Gulf 365 . AHMED ABDELWAHAB
فعاليات اليوم الأخير للمعرض الدولي للصناعات الدفاعية "إيديكس - 2023"، الذي استضافته مصر، خلال الفترة من 4 إلى 7 ديسمبر 2023
6/7
© Gulf 365 . AHMED ABDELWAHAB
فعاليات اليوم الأخير للمعرض الدولي للصناعات الدفاعية "إيديكس - 2023"، الذي استضافته مصر، خلال الفترة من 4 إلى 7 ديسمبر 2023
7/7
© Gulf 365 . AHMED ABDELWAHAB
فعاليات اليوم الأخير للمعرض الدولي للصناعات الدفاعية "إيديكس - 2023"، الذي استضافته مصر، خلال الفترة من 4 إلى 7 ديسمبر 2023
كما شهدت أجنحة تركيا وإيطاليا، وعدد من الأجنحة التي تعرض الأسلحة الخفيفة، مثل البنادق والمسدسات، إقبالا كثيفا من زوار المعرض.
وفي صالات العرض الخارجية، عرضت مصر مجموعة متنوعة من العربات العسكرية وعربات الإسعاف والرادارات.
أمس, 21:56 GMT
وشهدت ساحات العرض الخارجية، عروضا مختلفة لفرق الموسيقى العسكرية، التي تجوب أنحاء المعرض، منذ اليوم الأول.