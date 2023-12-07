شكرا لقرائتكم خبر عن مديرة الأغذية العالمى: الدمار والجوع يخيمان على غزة منذ شهرين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نددت المديرة التنفيذية لبرنامج الأغذية العالمي سيندي ماكين في تدوينه على حسابها الرسمي علي موقع X بالوضع الإنساني المنهار في غزة بسبب التصعيد والهجمات التي تشنها قوات الاحتلال علي المدنيين.

وقالت المديرة التنفيذية للأغذية العالمي: "الجميع في غزة جائعون بعد شهرين من الحرب أديا إلى ما لا يمكن تصوره من الفقدان والدمار والبؤس"، وأضافت "الآلاف قُتلوا والملايين شُردوا والنظام الإنساني ينهار". وأكدت ماكين على مناشدة الأمين العام بشأن الوقف الإنساني لإطلاق النار.

كان برنامج الأغذية العالمي إن تجدد الهجمات من قوات الاحتلال الاسرائيلي في غزة ، يجعل توزيع المساعدات شبه مستحيل ، ويعرض حياة العاملين في المجال الإنساني للخطر، ويعد قبل كل شيء "كارثة" بالنسبة للسكان المدنيين في القطاع، الذين يبلغ عددهم أكثر من مليوني شخص، والذين لا يعتمدون إلا على المساعدات الغذائية.

ودعا البرنامج مجددا إلى ضرورة أن يتمتع العاملون في مجال الإغاثة بإمكانية الوصول الإنساني الآمن والمستدام دون عوائق، حتى يتمكنوا من توزيع المساعدات المنقذة للحياة في جميع أنحاء القطاع، مشددا على ضرورة تمسك جميع الأطراف بالوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي الإنساني.

وقال البرنامج في بيانه إن السلام الدائم هو وحده القادر على إنهاء المعاناة وتجنب الكارثة الإنسانية التي تلوح في الأفق في غزة داعيا إلى وقف إطلاق النار لأسباب إنسانية، وحث جميع القادة على العمل بأقصى سرعة لإيجاد حلول سياسية يمكن أن تنهي معاناة جميع الأُسر.