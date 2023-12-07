شكرا لقرائتكم خبر عن عقد أكثر من 30 فعالية بجناح الجامعة العربية خلال الأسبوع الأول لـ"COP 28" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت جامعة الدول العربية أنه تم عقد أكثر من 30 فعالية فى جناح الجامعة فى المنطقة الزرقاء، خلال الأسبوع الأول لمؤتمر الأطراف بشأن تغيير المناخ "COP 28" فى دبى بدولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك بمشاركة عدد من منظمات الأمم المتحدة والمنظمات العربية المتخصصة وشركات القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدنى.

وذكر بيان للجامعة العربية اليوم الخميس، أن تلك الفعاليات تناولت عدة موضوعات من أهمها الأمن المناخى، المساواة بين الجنسين في التكييف مع تغير المناخ، علاقة التغيرات المناخية على بيئة العمل، التمويل، الحد والتكيف مع آثار التغيرات المناخية، الاحتياجات التكنولوجية والتمويلية لقطاع الزراعة العربية للتأقلم مع التغيرات المناخية، استخدام البيانات البديلة فى الاستشراف الاستراتيجى لتغير المناخ، تسريع التحول إلى الاقتصاد الدائري، الحلول القائمة على الطبيعة، الطاقة والكربون.

وأضاف البيان أن بعض الفعاليات خرجت بعدة مبادرات من أهمها مبادرة مركز المناخ والحلول القائمة على الطبيعة ومبادرة بشأن إنشاء منصة لتسهيل الانتقال الى الاقتصاد الدائري في المنطقة العربية، وستعمل الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بمتابعة تنفيذها مع الجهات المعنية خلال الفترة القادمة.