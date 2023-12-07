شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش السورى يتصدى لهجوم إرهابى بريف حلب ويقتل العشرات ويسقط 7 مسيرات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ذكرت وزارة الدفاع السورية أن وحدات من القوات المسلحة تصدت اليوم الخميس، لهجوم إرهابى بريف حلب الغربى وقضت على العديد من الإرهابيين وأسقطت سبع مسيرات لهم.

وقالت وزارة الدفاع - فى بيان اليوم وفقا لوكالة الأنباء السورية "سانا" إن وحدات من القوات المسلحة السورية العاملة على اتجاه ريف حلب الغربي تصدت لهجوم نفذته المجموعات الإرهابية المسلحة على بعض النقاط العسكرية، ما أدى إلى مقتل وإصابة العشرات من الإرهابيين وتدمير أسلحتهم وعتادهم، وتم سحب جثث عدد منهم. وأضافت الوزارة إن القوات المسلحة العاملة على الاتجاه ذاته أسقطت أيضاً سبع طائرات مسيرة مفخخة حاولت الاعتداء على بعض المواقع العسكرية السورية.

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع كلمتك عبر جوجل نيوز