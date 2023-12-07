شكرا لقرائتكم خبر عن إقلاع الطائرة الإغاثية الـ36 من الجسر الجوى الكويتى لغزة متجهة إلى العريش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أقلعت اليوم الخميس، الطائرة الإغاثية الـ36 من الجسر الجوى الكويتى متجهة إلى مطار العريش، بحمولة 40 طنا من المساعدات الإغاثية والغذائية والدوائية ومسلتزمات الإيواء والتدفئة و130 خيمة، إضافة إلى 4 سيارات إسعاف للأشقاء فى قطاع غزة.

وتم تحميل هذه الطائرة بإشراف وزارات الشؤون والدفاع والخارجية الكويتية، حيث سيتم تسليمها إلى جمعية الهلال الأحمر المصري في مطار العريش قرب معبر رفح البري، على أن يتم إيصالها إلى الهلال الأحمر الفلسطيني تمهيدا لإيصالها للأهالي في قطاع غزة.

