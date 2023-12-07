"كابينيت الحرب" يعقد اجتماعا لبحث دخول عمال الضفة الغربية للعمل في إسرائيل

دبي - محمود عبدالرازق - وأفادت القناة الـ 12 الإسرائيلية، اليوم الخميس، بأن "كابينيت الحرب سيعقد، يوم الأحد المقبل، اجتماعا لبحث قضية دخول العمالة الفلسطينية من الضفة الغربية إلى داخل إسرائيل، إضافة إلى ملفات أخرى مهمة".

ويشار إلى أن "كابينيت الحرب"عقد اجتماعا، مساء أمس الأربعاء، لبحث مدى السماح بزيادة المساعدات الإنسانية وشاحنات الوقود إلى قطاع غزة، بناء على طلب أو ضغوط أمريكية على تل أبيب بهذا الشأن، حيث وافق المجلس على تلك الزيادة إلى القطاع.

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، مساء أمس الأربعاء، أن "المجلس الوزاري للحرب على غزة، وافق على زيادة إمدادات شاحنات الوقود إلى غزة، وذلك بسبب الضغوط الأمريكية على تل أبيب".

وأفادت صحيفة "إسرائيل اليوم"، أمس الأربعاء، بأن "كابينيت الحرب سيعجل من اجتماعه اليوم بهدف بحث طلب إدارة جو بايدن، إدخال المزيد من المساعدات الإنسانية وشاحنات الوقود إلى القطاع، وأن الإدارة الأمريكية طلبت مضاعفة كمية الوقود، الذي يدخل إلى غزة من 60 ألف لتر إلى 120- 180 ألف لتر".

وأعلن الجيش الإسرائيلي، صباح يوم 1 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، استئناف العمليات القتالية ضد "حماس" في قطاع غزة، وذلك على خلفية اعتراض صاروخ أطلق من قطاع غزة، الأمر الذي اعتبرته إسرائيل بمثابة خرق للهدنة الإنسانية المؤقتة ووقف للأعمال القتالية ضد القطاع.

وحمّلت حركة "حماس" المجتمع الدولي، وفي مقدمته الولايات المتحدة الأمريكية، المسؤولية عن استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

وانتهت الهدنة المعلنة بين إسرائيل والفصائل المسلحة الفلسطينية، والتي استمرت لسبعة أيام، عند الساعة 7:00 من صباح يوم الجمعة 1 ديسمبر الجاري، تخللها إطلاق سراح المئات من المحتجزين والأسرى بين الطرفين.