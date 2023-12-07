الجيش الإسرائيلي يوجه بتجهيز فرق "الدفاع المدنية" للتصدي لأي هجوم

دبي - محمود عبدالرازق - وذكرت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، اليوم الخميس، أن "الجيش ووزارة الدفاع الإسرائيليين، أطلقا أخيرا، برنامجا يرمي إلى تعزيز تسليح فرق مدنية من أجل مساعدتها في التصدي لأي هجمات أو عمليات تسلل".

وأكدت الصحيفة في نسختها الإنجليزية، أن "تلك الفرق المدنية ستكون أول من يتصدى لعمليات التسلل والهجمات"، منوهة إلى أن "العديد منها في المناطق القريبة من حدود قطاع غزة، لم تستطع الصمود أو التصدي لمقاتلي وعناصر حركة حماس، في السابع من أكتوبر(تشرين الأول) الماضي، خلال العملية التي أعلنت عنها الحركة تحت مسمى "طوفان الأقصى".

ولفتت الصحيفة إلى أن "الفرق المدنية افتقر بعضها للأسلحة والمعدات الكافية، في السابع من أكتوبر الماضي"، مضيفة أن "الجيش الإسرائيلي سيبدأ بمناطق ومستوطنات غلاف غزة".

ومن المقرر تزويد 12 فرقة أسبوعيا بالمعدات والأسلحة اللازمة لذلك الأمر، على أن يشمل البرنامج في نهاية المطاف كل التجمعات السكنية في إسرائيل، بحسب الصخيفة.

أعلن الجيش الإسرائيلي، صباح يوم 1 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، استئناف العمليات القتالية ضد "حماس" في قطاع غزة، وذلك على خلفية اعتراض صاروخ أطلق من قطاع غزة، الأمر الذي اعتبرته إسرائيل بمثابة خرق للهدنة الإنسانية المؤقتة ووقف للأعمال القتالية ضد القطاع.

وحمّلت حركة "حماس" المجتمع الدولي، وفي مقدمته الولايات المتحدة الأمريكية، المسؤولية عن استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

وانتهت الهدنة المعلنة بين إسرائيل والفصائل المسلحة الفلسطينية، والتي استمرت لسبعة أيام، عند الساعة 7:00 من صباح يوم الجمعة 1 ديسمبر الجاري، تخللها إطلاق سراح المئات من المحتجزين والأسرى بين الطرفين.