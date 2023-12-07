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السعودية.. سقوط مقاتلة أثناء مهمة تدريبية بقاعدة الملك عبدالعزيز ومقتل جميع طاقمها

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القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الدفاع فى المملكة العربية السعودية، اليوم الخميس، سقوط إحدى الطائرات المقاتلة من طراز إف-15 اس ايه، واستشهاد طاقمها، بحسب وكالة الأنباء السعودية.

 

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع السعودية، العميد الركن تركي المالكي، إن “حادث سقوط الطائرة وقع عند الساعة (12:5 ظهر اليوم الخميس وذلك أثناء قيامها بمهمة تدريبية روتينية بقاعدة الملك عبد العزيز الجوية بالظهران”.

 

وأضاف أن لجنة تحقيق باشرت مهامها لمعرفة تفاصيل أسباب الحادث الذي نتج عنه استشهاد طاقم الطائرة الجوي.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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